Alanda incelemelerde bulunan Başkan Görgel, “Vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için parkın çeşitli noktalarında yenileme ve iyileştirme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Petpark gibi yeni donatılar da ekledik. İnşallah millet bahçemiz 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına hizmet edecek kapasiteye kavuşacak” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin en gözde yeşil alanlarından biri olan Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde kapsamlı bir yenileme ve iyileştirme çalışması başlattı. Vatandaşların daha konforlu ve keyifli bir ortamda vakit geçirebilmelerini sağlamak amacıyla alanda çeşitli projeler hayata geçiriliyor. Millet bahçesine kazandırılan Petpark’ta hayvanların serbestçe oynayabileceği, egzersiz yapabileceği ve sahiplerinin onlarla kaliteli zaman geçirebileceği çeşitli bölümler bulunuyor.

Çocuklar İçin Yenilikler

Millet bahçesindeki çocuk oyun alanları, yeni nesil oyun ekipmanlarıyla değiştiriliyor. Alana ağaç salıncak, midilli tahterevalli ve hayvan figürlü oyun grupları gibi özel tasarımlar kazandırılıyor. Bu yenilikler sayesinde çocukların daha eğlenceli ve eğitici zaman geçirmesi hedefleniyor.

Genel Bakım ve Onarımlar Devam Ediyor

Parkta genel bakım ve onarım çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Bankların, yürüyüş yollarının ve peyzaj alanlarının bakımı yapılarak parkın daha modern ve temiz bir görünüm kazanması sağlanıyor. Alanda yenilenen oturma alanları ve dinlenme bölgeleri, vatandaşların rahatlıkla kullanabileceği bir ortam oluşturuyor.

Başkan Görgel, Çalışmaları Yerinde İnceledi

Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi’nde devam eden çalışmaları inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi, şehrimizin en önemli sosyal ve yeşil alanlarından biri. Vatandaşlarımıza daha kaliteli bir hizmet sunabilmek için parkın çeşitli noktalarında yenileme ve iyileştirme çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Çocukları için yeni nesil oyun alanları oluşturuluyor. Deforme olan alanlar tamamen yenileniyor. Evcil hayvanlara yönelik bir petpark da oluşturuldu. Çalışmalarımızla millet bahçemiz 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına hizmet edecek kapasiteye kavuşacak” diye konuştu.