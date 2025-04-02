Açıklamada, "Üreten, istihdam sağlayan ve ülkemizin ekonomik gücünü oluşturan şirketlerimizin hedef alınması ve boykot çağrılarına maruz kalması doğru değildir. Sanayi ve ticaret, sadece belirli kesimlerin değil, tüm toplumun ortak değeridir ve siyasi tartışmaların dışında tutulmalıdır," ifadelerine yer verildi.

KMTSO Başkanı Buluntu, şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin, küresel rekabetteki gücünün ve ülkeye sağladığı katma değerin korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Ticaretin ve üretimin siyasi tartışmalara malzeme edilmesinin, sadece firmalara değil, ülkenin ekonomik istikrarına da zarar verdiğini belirtti.

Açıklamanın devamında, güçlü bir ekonomi için girişimcilerin, sanayicilerin ve yatırımcıların desteklenmesi gerektiği ifade edilerek, "Hep birlikte, daha güçlü bir Türkiye için üretmeye, istihdam sağlamaya ve yatırım yapmaya devam etmeliyiz," çağrısında bulunuldu.