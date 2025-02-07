Yeni stadyum için Mart ayında kesin olarak start verileceği bilgisi paylaşılmıştır. 17.500 kişilik yeni stadyumun inşa edileceği yer ise Atatürk Parkı çevresidir.

AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığı, milletvekilleri ve belediye başkanlarının katılımıyla düzenlediği "Basın ve Medya Buluşması" programında, Kahramanmaraş’a kazandırılacak olan 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun ihalesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, projeye dair son gelişmeleri kamuoyuyla paylaştı.

Projenin son hazırlık aşamasına geldiğini ifade eden Görgel, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına göre, 17 bin 500 kişilik stadyumumuz Atatürk Parkı çevresinde inşa edilecek. Şu an arsanın ihale süreci devam ediyor ve proje çalışmalarının büyük kısmı tamamlanmış durumda. Türbin yerleşimi ve zemin etütleri gibi saha çalışmaları ise sürüyor. Mart ayında tüm süreçleri sonuçlandırmayı planlıyoruz” dedi.