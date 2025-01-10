KİÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, şiir ve şairlerin kültürel ve toplumsal hayatımız açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

Şairlerin, yaşadıkları toplumun hislerine tercüman olan söz ustaları olduğunu dile getiren Prof. Dr. Bakan, “Sevgimiz, hüznümüz, ümitlerimiz şairlerimiz tarafından mısralara dökülür. Onlar toplumun tüm bu duygularını gönül süzgecinden geçirerek kaleme alan kalem erbaplarıdır. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi olarak böylesine duygu yüklü mümtaz insanları bir araya getirmekten, onların seslendirdikleri şiirleri dinlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel etkinlikte bizimle birlikte olduğunuz, gönüllerimize dokunduğunuz için hepinize şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.

KİÜ Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ümmet Soydemir ise Araştırma Merkezi olarak kentin kültürel yaşamına katkı sunan bu türlü etkinlikleri gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Soydemir, şunları kaydetti:

“Karacaoğlan, Kul Ahmet, Aşık Mahzuni, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç ve adını sayamayacağımız kadar çok şair, aşık ve ozanın yurdu olan şehrimiz bugün ülkemizde edebiyatın başkenti olarak bilinmektedir. En önemli görevi Kahramanmaraş’ın tarihi ve kültürel değerleri ile ilgili akademik çalışmalar yapmak olan İstiklal Üniversitesi Kent Hafızası Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak edebiyatın başkenti olan şehrimizde Kahramanmaraşlı şairlerimizle öğrencilerimizi ve akademisyenlerimizi buluşturmaktan gurur duyuyoruz.”

Daha sonra Kahramanmaraşlı şairler,Ahmet Esenler, Ahmet Kahveci, Ali Armut, Celalettin Kurt, H. Abdullah Kozan, Hanifi Yılmaz, Hüseyin Yıldız, İbrahim Keskin, İsmail Topal, Mustafa Başıbüyük, Nizam Avcı, Nuri Yıldız, Ramazan Çetinkaya, TeyfikKaradaş, Vahit Kahveci ve Yaşar Şakalar şiirlerini seslendirdiler. Sanatçı Furkan Pehlivan’ın halk türkülerini seslendirmesi ile devam eden program, Rektör Bakan’ın, katılımcı şairlere teşekkür belgesi takdimi ile son buldu.