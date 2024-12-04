Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Kahramanmaraşlı paralimpik milli sporcuları ve antrenörlerini makamında ağırladı.

Ziyarette, milli sporcular Fatma Gül Güler, Medine Köse, Ümran Reyhan, Derya Kartal, Ayhan Kaya, Sevilay Öztürk, Mehmet Orçan ve Beytullah Eroğlu yer aldı. Sporcuların kazandıkları madalyalarla sadece kendi adlarını değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın ismini de ulusal ve uluslararası platformlarda duyurduklarını ifade eden Görgel, sporculara teşekkür etti.

Yeni Şampiyonlar Yetiştireceğiz

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde birbirinden değerli sporcularımızla bir aradayız. Onlar şehrimiz ve bizler için çok kıymetli. Her biri şehrimizin adını dünyanın farklı noktalarında duyurmuş, şanlı bayrağımızı dalgalandırmış isimler. Her birinin başarısı tüm dünyaya ilham olacak nitelikte. Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de yeni Türkiye ve dünya şampiyonları yetiştirmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Engelsiz spor merkezimizi kısa vadede hayata geçireceğiz. Hacı Bayram Veli Mahallemizdeki spor salonumuzu tam erişilebilir hale getireceğiz. İnşallah bu tesis sporcularımızın yetişmesine katkı sağlayacak. Şehrimizi ve ülkemizi daima gururlandıran ve bugün bir arada olduğumuz Fatma Gül Güler, Medine Köse, Ümran Reyhan, Derya Kartal, Ayhan Kaya, Sevilay Öztürk, Mehmet Orçan ve Beytullah Eroğlu’na bir kez daha teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizler de daima onların yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.