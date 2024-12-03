Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık etkinliğine ev sahipliği yaptı. “Herkes Farklı Herkes Eşit” temasıyla düzenlenen program, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe; Vali Mükerrem Ünlüer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Asuman Yavuz ile çok sayıda özel gereksinimli birey ve aileleri katıldı.

Renkli Gösteriler ve Anlamlı Ödüller

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik, duygu dolu ve eğlenceli anlara sahne oldu. Etkinlikte sahne alan özel gereksinimli bireyler; şiir ve şarkı dinletisi, renkli oyunlar, zeybek dansı, piyano resitali ve Kafkas dans gösterisiyle izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca programda, “Engelsiz Bir Dünya” temalı resim yarışmasında dereceye giren katılımcılara, başarı belgeleri şehir protokolü tarafından takdim edildi. Bu ödüller, özel bireylerin sanatsal yeteneklerini ve hayal güçlerini desteklemek adına büyük bir anlam taşıdı.

Büyükşehir’in Engelsiz Yaşam Merkezi’ne Erişilebilirlik Belgesi

Program kapsamında, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer tarafından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e, Engelsiz Yaşam Merkezi için “Erişilebilirlik Belgesi” takdim edildi. Bu belge, merkezin engelli bireyler için erişilebilirlik standartlarını karşıladığını simgeliyor.

“Hedefimiz Herkese Eşit Bir Şehir”

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “En büyük hedeflerimizden biri tüm engelleri ortadan kaldırarak herkese eşit bir şehir sunabilmek. Ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun için yoğun gayretimizi sürdürüyoruz. Engelli kardeşlerimiz için gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri bir sosyal destek ya da yardım olarak görmüyoruz. Aksine bir hakkın teslimi olarak kabul ediyoruz” cümlelerini kaydetti.

Engelsiz Yaşam Merkezi ve ENDES

Özel gereksinimli vatandaşlara yönelik 11 yeni projenin hayata geçirileceğini açıklayan Başkan Fırat Görgel, “50 Milyon TL’lik yatırımla Engelsiz Yaşam Merkezi’mizi tamamladık. İçerisinde çeşitli atölyeler ve destek faaliyetlerinin yürütüleceği tesisimiz tam erişilebilir belgeli. İnşallah kısa süre içerisinde de hizmete alacağız. Bu tesis içerisindeki yeniliklerden biri de Medikal Malzeme Tamir Atölyesi. Burada gerek şehrimizdeki gerekse civar şehirlerimizdeki engellilerimize teknik destek sağlayacağız. Araçların, teknik ekipmanların bu atölyede tamir ve bakımı gerçekleştirilecek. Engelli Destek Merkezi (ENDES) kurduk. Bu merkezimiz engelli istihdamı oluşturma hedefiyle işverenle engelli vatandaşlarımızı bir araya getiriyor.Hedefimiz ENDES ile engelli istihdamına katkı sağlamak” diye konuştu.

“Erişilebilirlikte Türkiye’ye Örnek Olacağız”

Başkan Fırat Görgel açıklamalarının devamında, “Medikal malzeme desteğimizde çeşitliliği daha da artırıyoruz. İşitme engelli anneler için titreşimli bebek telsizleri, kumandalı hasta yatakları gibi malzemelerimizi ihtiyaç duyan hemşehrilerimize sağlayacağız. Özel Eğitim Okullarına materyal desteği sağlıyoruz. Ulaşım filomuza katacağımız tüm otobüsler engellilerimizin kullanımına uygun olacak. Ayrıca kavşaklarımızdaki sesli sinyalizasyonları da artırıyoruz. Engelsiz Sanat Atölyelerimizi başlattık. Yine bu çalışmamızla aynı doğrultuda şehrimizin ilk Engelsiz Orkestrasını kurduk.İlave olarak Çölyak hastalarımız için rutin bir şekilde özel gıda paketi desteğimiz olacak. İnşallah bu yeni çalışmalarımızla Türkiye’ye örnek bir şehir olacağız” ifadelerini kullandı.

“Engelsiz Kahramanmaraş İçin Çalışmayı Sürdürüyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin tek seferde 46 erişilebilirlik belgesi alarak bu alanda birinci olduğunu açıklamalarına ekleyen Başkan Görgel, “Valiliğimiz tarafından yapılan incelemeler neticesinde ulaşım ve hizmet binası anlamında 46 erişilebilirlik belgesi daha almış bulunuyoruz. Tüm Türkiye’de tek seferde bu sayıda erişilebilirlik belgesi alan ilk yerel yönetim Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi oldu.Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Engelsiz Kahramanmaraş için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.