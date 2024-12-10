Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen bu çalışmada, sosyal medya platformları Facebook ve Sahibinden.com üzerinden beyaz eşya, klima gibi ürün satışı yaparak birçok vatandaşı dolandıran şüphelilerin izine ulaşıldı.

Yapılan araştırmalar sonucunda, dolandırıcıların sahte "Sahibinden Param Güvende" isimli bir siteye yönlendirerek yaklaşık 10 milyon TL işlem hacmine ulaşan dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu tespit edildi. Bu çerçevede Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyon sırasında, adı geçen toplam 8 şüpheliden H.Ç. ve Ö.E. isimli şahısların cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanarak adli mercilere sevk edilen diğer 6 şahıstan H.K. isimli şahıs serbest bırakılırken, A.G. isimli şahsa adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheliler M.A., G.G., A.G. ve S.T. tutuklandı.