Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu kapsamında düzenlediği etkinliklerle vatandaşları önemli isimlerle bir araya getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, uluslararası ilişkiler ve Türk dış politikasına dair önemli bir konferans gerçekleştirilecek. 12 Aralık Perşembe günü düzenlenecek olan “Son Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası” konulu konferans, alanında uzman iki önemli ismi ağırlayacak. Programa, Türkiye’nin emekli Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve yazar İsmail Kılıçarslan konuşmacı olarak katılacak.

Dış Politikaya Güncel Bir Bakış

Konferans, uluslararası arenada yaşanan son gelişmeler ışığında Türkiye’nin dış politika stratejilerinin ele alınmasını amaçlıyor. Hasan Murat Mercan, diplomasi alanındaki tecrübelerini paylaşırken, İsmail Kılıçarslan ise siyasi ve toplumsal boyutlarıyla Türk dış politikasını farklı bir perspektiften değerlendirecek. Program, katılımcılara güncel konular hakkında bilgi edinme fırsatı sunarken, soru-cevap bölümüyle interaktif bir ortam oluşturulması planlanıyor.

Tüm Vatandaşlar Konferansa Davet Edildi

Etkinlik, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu’nda düzenlenecek. 12 Aralık Perşembe günü saat 14.00’da başlayacak olan programa tüm vatandaşlar davet edildi. Diplomasi ve dış politika konularına ilgi duyan vatandaşlar için bu konferans, kaçırılmaması gereken bir fırsat sunuyor.