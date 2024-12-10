Yapılan düzenlemelerin bölgenin görselliğini ve fonksiyonelliğini artırması hedefleniyor.

Kent estetiğini ve çevre düzenlemesini ön planda tutarak vatandaşlara daha yaşanabilir bir şehir sunmayı hedefleyen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Onikişubat ilçesinde bulunan Boğaziçi Kavşağı’nda başlattığı yenileme çalışmalarında sona yaklaştı.

Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kavşakta; yürüyüş yolu imalatı, toprak tesviye, çeşitli bitkilendirme ve ağaç dikimi gibi işlemler tamamlandı. Ayrıca, sulama sistemleri yenilenerek daha sürdürülebilir bir peyzaj oluşturuldu ve modern kent mobilyalarının montajı gerçekleştirildi.

Ekipler, kavşaktaki son dokunuşlar kapsamında çit imalatlarına hızla devam ediyor. Yapılan düzenlemelerin bölgenin görselliğini ve fonksiyonelliğini artırması hedefleniyor.

Daha Estetik ve Fonksiyonel Yaşam Alanı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden Boğaziçi Kavşağı’nda gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir genelinde sürdürdüğümüz peyzaj ve çevre düzenleme çalışmalarımız kapsamında, Onikişubat ilçemizde bulunan Boğaziçi Kavşağı’nda da önemli bir yenileme sürecini hayata geçirdik. Yürüyüş yollarından bitkilendirme çalışmalarına, ağaç dikiminden sulama sistemlerinin yenilenmesine kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirdiğimiz bu düzenlemelerle vatandaşlarımıza daha estetik ve fonksiyonel bir yaşam alanı sunmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımızın son aşamasında, kavşak alanında çit imalatlarımız devam ediyor. Tüm bu yenilikler, bölgenin güzelliklerini ön plana çıkaracak. Şehrimizin her köşesini güzelleştirmek adına ekiplerimiz özveriyle çalışmaya devam ediyor” ifadelerine yer verildi.