Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında Ankara’da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısına katılım sağladı. Toplantıya, AK Partili büyükşehir ve il belediye başkanları katılarak yerel yönetimlerin işleyişine dair kritik konuları ele aldı. Görüşmelerde, vatandaşlara daha kaliteli ve erişilebilir hizmetlerin sunulması, yerel yönetimlerin etkinliğinin artırılması, kaynakların verimli kullanılması ve şehirlerde yaşam kalitesinin iyileştirilmesine yönelik politikalar masaya yatırıldı.Yerel yönetimlerin geleceği açısından önem taşıyan toplantıda, katılımcılar karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak başarılı projelerin ülke geneline yayılması için yapılabilecek çalışmalar üzerinde durdu.

“Şehrimiz İçin Tüm İmkânlarımızı Seferber Ediyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “AK Parti çatısı altında yerel yönetimlerin başarısını daha da ileriye taşımak içinGenel Merkez Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz başkanlığında gerçekleştirdiğimiz istişare toplantısı oldukça verimli geçti. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak hizmetlerin planlanması ve yerel yönetimlerde sürdürülebilirliği sağlayacak projeler konusunda önemli fikir alışverişlerinde bulunduk. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu toplantıdan edindiğimiz bilgiler ve tecrübeler, hizmet standartlarımızı daha da yükseltmek adına önemli bir rehber olacaktır. AK Parti’mizinvizyonuna uygun olarak, halkımızın güven ve desteğiyle daha yaşanabilir Kahramanmaraş için çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kaydetti.