Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 09 Aralık 2024 - 16 Aralık 2024 tarihleri arasında il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 82 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 16 kişi olmak üzere toplam 100 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Yakalananlardan 47'sinin tutuklandığı bildirildi.

Operasyonlar sırasında ayrıca, çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Ele geçirilen maddeler arasında 26,86 gram metamfetamin, 11,62 gram esrar, 67,55 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 11 kök hint keneviri, 812 adet sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca ve 10 ruhsatsız av tüfeği yer aldı.

Trafik ekipleri de, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan durumlarla ilgili denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde, 48 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 19 araca abartı egzozdan ve 167 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.