Yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 81 şahıs ile birlikte uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs, ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 33 şahıs olmak üzere toplam 118 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 70’i tutuklandı.

Operasyon sırasında: 20,98 gram esrar, 47,36 gram metamfetamin, 85,78 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 9,29 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi, 12,36 gram eroin, 810 adet sentetik ecza, 2,340 paket sigara, içi doldurulmuş makaron, 6 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan durumlarla ilgili de önemli işlemler gerçekleştirildi. 141 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 70 araca abartı egzozdan ve 522 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.