Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 87 kişi, uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişi, hırsızlık olaylarına karışan 30 kişi olmak üzere toplam 123 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 58'i tutuklandı.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda ise; 3.04 gram esrar, 815.87 gram metamfetamin, 813.22 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1489 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trafik ekipleri de trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine neden olan araçlara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Bu kapsamda 183 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 141 araca abartı egzozdan ve 677 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.