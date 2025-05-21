Operasyonlar kapsamında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda toplam 290 şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan 16 kişi tutuklanarak ceza infaz kurumlarına gönderildi.

Güvenlik güçleri, yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet ruhsatsız av tüfeği fişeği ele geçirdi. Ayrıca, çeşitli uyuşturucu maddelerine de el konuldu. Operasyonlarda 111 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve 33 adet sentetik uyuşturucu hap bulundu.

İl genelinde uyuşturucu madde imal ve ticareti ile kullanım suçlarına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda, toplam 38 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu şahıslardan 4’ü, adli makamlarca tutuklandı.