Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 23 Haziran - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da desteğiyle gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 94 şahıs yakalanırken, bunlardan 42’si tutuklandı.

Yapılan operasyonlarda çeşitli suçlara karışan kişiler de yakalanırken, aramalarda narkotik ve silah suçlarına ilişkin önemli maddeler ve materyaller ele geçirildi. Bu kapsamda; 7,18 gram Esrar, 246,71 gram Metamfetamin, 106,39 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 1,43 gram Kokain, 1041 adet Sentetik Ecza, 554 paket sigara ve içi doldurulmuş makaronlar bulundu. Ayrıca, ruhsatsız 2 tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 10 adet ruhsatsız av tüfeğine de el konuldu.

Öte yandan, trafik ekipleri il genelinde yüksek sesle müzik dinlemek, abartılı egzoz kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak gibi trafik kurallarını ihlal eden 471 sürücüye işlem uyguladı. Bu denetimler sırasında, 154 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 47 araca abartılı egzoz kullanmaktan ve 424 sürücüye de sürücü belgesiz araç kullanmaktan cezai işlem yapıldı.