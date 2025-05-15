İddiaya göre, Ö.B. isimli altın pazarlamacısı, şehri ikinci sırada yer alan Kahramanmaraş’ta 10 farklı kuyumcu atölyesinden aldığı takıları sektörün “Vitrinci” olarak adlandırılan kuyumculara satıyordu.
Ö.B, atölyelerden aldığı altınların parasını düzenli şekilde ödeyerek güven kazanmıştı.
En son aldığı altınlar ile birlikte kayıplara karıştığı öne sürüldü.
Haberi duyan diğer kuyumcular, durumu emniyete bildirdi.
10 kuyumcu, şikayetçi olurken polis ekipleri, Ö.B.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.