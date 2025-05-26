Edinilen bilgiye göre; İl merkezi ve ilçelerde yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalanırken, toplam 16 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı.

Ayrıca, ikamet ve iş yerlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, hırsızlık suçlarına karışan 7 şahıs gözaltına alındı. Tüm bu çalışmalar sonucunda, toplam 83 kişi adli makamlara sevk edildi ve bunlardan 58'i tutuklandı.

Operasyonlar sırasında birçok suç unsuru ve malzeme de ele geçirildi. Buna göre; 5,73 gram esrar, 47,88 gram metamfetamin, 212,04 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 96,17 gram bonzai hammaddesi, ayrıca 753 adet sentetik ecza ile birlikte bir ruhsatsız tabanca ve 6 ruhsatsız av tüfeği güvenlik güçleri tarafından elde edildi.

Öte yandan, trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Trafik güvenliğini olumsuz etkileyen olaylara karşı yapılan denetimlerde; yüksek sesle müzik dinlemekten 189 araç sürücüsü, abartı egzoz kullanımı nedeniyle 76 araç sürücüsü ve sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 449 şahsa işlem yapıldı.