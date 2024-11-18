Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 89 kişi ile uyuşturucu madde ticareti yapan 4 kişi ve hırsızlık olaylarına karışan 8 kişi olmak üzere toplam 101 şüpheli yakalandı. Bu kişilerin 59'u tutuklandı.

Operasyonlar sırasında; 32,62 gram Metamfetamin, 48,48 gram Esrar, 252,02 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 966 adet Sentetik Ecza, 6 adet ruhsatsız Tabanca, 2 adet Kalaşnikof, 3 adet ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekipleri; 57 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 44 araca abartı egzozdan, 309 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.