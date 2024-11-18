Şiir ve edebiyatın başkenti Kahramanmaraş’ta, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kültür sanat programlarına bir yenisi daha eklendi. Türk Edebiyatı’nın önemli şair ve düşünce insanlarından Sezai Karakoç’un anıldığı özel bir program, Yazar Ahmet Murat’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferans, edebiyatseverleri bir araya getirdi. Kuşlarla Sohbetin Şartları, Taşı Taşırmak, Belki de Üzülmeliyiz, Masal Yorganı gibi kitaplarla binlerce kişiye ulaşan Yazar Ahmet Murat,derin edebi birikimiyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Programda; Sezai Karakoç’un yaşamı, sanat anlayışı, şiirlerinin derinlikleri ve Türk Edebiyatı’na kazandırdığı değerler detaylı bir şekilde ele alındı.

Edebiyatseverlerden Büyükşehir Belediyesine Teşekkür

Konferansın ardından duygularını paylaşan edebiyatseverler, hem Büyükşehir Belediyesine hem de Ahmet Murat’a bu anlamlı etkinlik için teşekkürlerini dile getirdi. Katılımcılar, Sezai Karakoç gibi bir değerin daha iyi anlaşılmasına vesile olan programın, genç nesiller için de önemli bir ilham kaynağı olduğunu vurguladı.