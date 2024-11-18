Şiir ve edebiyatın başkentinde Cahit Zarifoğlu Kültür Sanat Sezonu’nda tiyatro, söyleşi ve panel gibi çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmayı sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Eğitimci - Yazar Hacı Parlak’ın katılımıyla “Gençliğin Sorunları ve Çözüm Önerileri”konulu söyleşi düzenleyecek.

Nasıl Bir Gençlik kitabıyla binlerce kişiye ulaşan Yazar Hacı Parlak, 19 Kasım Salı günü Necip Fazıl Kısakürek Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek programda; gençlerin sorunları, gelişen teknoloji ile günümüzdeki gençlerin yaşamı, gençlerin karşılaştıkları zorluklar ve çözüm önerileri gibi pek çok konuyu farklı perspektiften ele alacak. Saat 14.00’da başlayacak programa tüm edebiyatseverler davet edildi.