Edinilen bilgiye; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 17.02.2025 – 24.02.2025 tarihleri arasında, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonel faaliyetlerde önemli sonuçlar elde etti.

Çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 57 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 9 şahıs ve ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 22 şahıs olmak üzere toplam 88 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu operasyonlar sonucunda 57 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar sırasında yapılan aramalarda, 2,4 gram esrar, 138,5 gram metamfetamin, 332,41 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2027,5 adet sentetik ecza, 6435 kutu makaron, 6060 paket sigara ve içi doldurulmuş makaron, 3 adet ruhsatsız tabanca ile 6 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen gürültü kirliliğine sebep olan uygulamalarda, trafik ekiplerince 66 araca yüksek sesle müzik çalmaktan, 48 araca abartı egzozdan ve 300 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.