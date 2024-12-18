Valiliğin, internet sitesinden yayımlanan kararda;

“Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi doğrultusunda, siyasi partilerin yapacakları programlar ile devlet kurumlarınca toplum yararına yapılacak etkinlikler hariç olmak üzere, il genelinde yapılacak açık hava toplantıları, 17 Aralık 2024 günü saat:00.01’den 26 Aralık 2024 günü saat:23.59’a kadar 10 gün süreyle yasaklanmıştır” denildi.