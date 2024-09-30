Alınan bilgilere göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, 23 Eylül - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında yürütülen operasyonel faaliyetlerde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan toplam 93 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bunlar arasında uyuşturucu madde ticareti yapan 6 kişi ve ikamet ile iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 20 kişi de yer alıyor. Yapılan işlemler çerçevesinde 19 şahıs tutuklandı.

Operasyonlar esnasında 190,63 gram Metamfetamin, 43,61 gram Esrar, 133,93 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai), 494,5 adet Sentetik Ecza, 18 adet ruhsatsız Tabanca, 1 adet ruhsatsız Kalaşnikof tüfeği, 4 adet ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca trafik ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda gürültü kirliliğine sebep olan ve trafik güvenliğini olumsuz etkileyen 118 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 87 araca abartı egzozdan, 584 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.