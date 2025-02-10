Edinilen bilgiye göre; Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 3 Şubat 2025 - 10 Şubat 2025 tarihleri arasında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli operasyonel faaliyetler gerçekleştirdi. Bu operasyonlar sonucunda, arama kararları bulunan toplam 70 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 7 şahıs ve ikamet ile işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 19 şahıs olmak üzere toplam 96 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu şahıslardan 47'si tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlar sırasında; 6,42 gram esrar, 140,55 gram metamfetamin, 267,41 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 6072 adet sentetik ecza, 8 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Bunun yanı sıra, trafik ekipleri tarafından trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 69 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 66 araca abartı egzozdan, 282 şahsa sürücü belgesiz araç kullanmaktan işlem yapıldı.