Göçük, Çelikler Holding bünyesindeki Afşin Elbistan A ve kamuya ait Afşin Elbistan B Termik Santrali'ne kömür sağlayan Çelikler Holding Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü’nde meydana geldi.

Olayın ardından, oluşan göçük altında herhangi bir işçinin bulunmadığı, ancak iş makineleri ve bazı aletlerin göçükte kaldığı tespit edildi.

Yaşanan göçük nedeniyle bölgeye itfaiye başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi.

Kışla Kömür Sahasında geniş güvenlik önlemi alındığı öğrenildi.