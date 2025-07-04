Ayda ortalama 20 bin çağrının alındığı ALO 153, sadece bir iletişim hattı olmanın ötesinde, vatandaşla belediye arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şeffaf ve hesap verebilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Vatandaş odaklı yaklaşımıyla hem fiziki yatırımları sürdüren hem de şehirdeki yaşam kalitesini artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bir yandan da halkın taleplerine hızlı ve etkin çözümler üretmeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veren ALO 153 İletişim Merkezi, vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ulaştırıyor. Temizlikten ilaçlamaya, ulaşımdan yol bakım ve onarımlarına kadar pek çok alandaki talep, çağrı merkezi aracılığıyla kayıt altına alınarak Büyükşehir Belediyesi ekiplerince hızla çözüme kavuşturuluyor.

Ayda 20 Bin Çağrı Karşılanıyor

Ayda ortalama 20 bin çağrının alındığı ALO 153, sadece bir iletişim hattı olmanın ötesinde, vatandaşla belediye arasında güçlü bir köprü vazifesi görüyor. Gelen başvurular, gelişmiş dijital sistemlerle ilgili daire başkanlıkları ve müdürlüklere anlık olarak iletiliyor ve sürecin tüm aşamaları titizlikle takip ediliyor. Vatandaş memnuniyetini esas alan bu hizmet modeliyle, şehirde oluşabilecek sorunlar yerinde ve zamanında müdahaleyle en aza indiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, güçlü altyapısı ve vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla, her alanda olduğu gibi iletişimde de örnek bir yerel yönetim modeli sunmaya devam ediyor.

Yapay Zeka Destekli Altyapı

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın taleplerine 7 gün 24 saat cevap verebilme adına İletişim Merkezi’mizin altyapısını tamamen yeniledik. Merkezimiz, yerel yönetimlere örnek olacak şekilde yapay zeka destekli dijital altyapıya kavuştu. Ayda 20 bin çağrının karşılandığı merkezimizde vatandaşlarımızın talepleri ilgili birimlere anında iletiliyor. Yine geri dönüşler de sistem tarafından kontrol edilerek vatandaşa ulaştırılıyor. Hemşehrilerimizin Büyükşehir Belediyemiz ile iletişim kanallarını daha da güçlendirme adına çalışmalarımızı kesintisiz sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.