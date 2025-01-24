Başkan Akpınar, belediye personelinin bu duyarlı ve özverili çalışmasını ödüllendirirken şu ifadeleri kullandı: “Bir vatandaşımızın mesai saatleri dışında çağrı merkezimize yaptığı başvuru üzerine ekiplerimiz gönüllü olarak harekete geçti.

Saatler süren titiz aramalar sonucu ziynet eşyaları eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi. Bu davranış, sadece görev bilinciyle değil, aynı zamanda güvenilir ve emin bir insan olma hassasiyetiyle gerçekleştirilmiştir. Görevlilerimiz, hiç kimsenin görmediği bir zamanda ve mesai saatleri dışında dahi büyük bir özveriyle hareket etmiştir. Bu, Dulkadiroğlu Belediyesi'nin hizmet anlayışının bir yansımasıdır. Bizim için bir vatandaşımızın yüzündeki gülümseme her şeye bedeldir.”

Başkan Akpınar, çağrı merkezi ve çözüm masası sisteminin bu gibi durumlarda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini vurguladı. Ayrıca, İslam dünyasının hasret kaldığı güvenilir insan olma özelliklerinin bu davranışta somut bir şekilde ortaya çıktığını ifade ederek, “Müslüman, güvenilir insandır. Biz, bu emaneti hakkıyla taşımak için çalışıyoruz,” dedi.

Ziynet eşyasını kaybeden Fatma Zümra Yeninar ise belediye çalışanlarının duyarlılığını şu sözlerle dile getirdi: “İş yerindeyken ziynet eşyamı kaybettiğimi fark ettim. İlk olarak belediyemizin çağrı merkezini aradım. Oradaki ekipler kısa sürede bana dönüş yaparak nerelerde arama yapmamız gerektiğini detaylı şekilde anlattı. Araçlarıyla beni almayı bile teklif ettiler ve birlikte arama yerine gittik. Onların rehberliği sayesinde ziynet eşyalarımı bulabildim. Belediyemize ve tüm çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum.”

Dulkadiroğlu Belediyesi, sadece hizmet anlayışıyla değil, aynı zamanda örnek insan davranışlarıyla vatandaşlarının yanında olmaya devam ediyor. Başkan Akpınar, ekiplerin gösterdiği bu hassasiyetin her alanda yaygınlaşmasını temenni ettiklerini belirterek, basın mensuplarına da teşekkür etti.