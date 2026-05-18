Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sanayi Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Nacar ile bir kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada bıçaklanan Nacar ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nacar’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.