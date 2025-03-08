Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiği “Emekli Pazar Desteği” ile vatandaşlara destek olmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında, 60 yaş üstü 10 bin emekliye toplamda 25 Milyon TL’lik maddi destek sağlanacak.

Emekliler için hayata geçirilen bu destek sayesinde vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamalarına katkı sunulması hedefleniyor. Emekliler, böyle bir projenin hayata geçirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’e teşekkürlerini iletti.

Başvuru Süreci ve Şartlar

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Emekli Pazar Desteği’nden yararlanmak isteyen vatandaşların belirlenen şartları sağlayarak başvuru yapabilecekleri belirtildi. Süreç ve detaylı bilgilere, aynı zamanda başvuru formuna https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/28/emekli-pazar-destegi-basvuru-formuinternet adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Emekliler Destekten Memnun

Cuma Gürdal, “Emekli İmam’ım. Büyükşehir Belediyesinin emeklilere vereceği bu desteğin Ramazan ayında ve bayramda çok büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Emeklileri çok memnun edecek bir destek” diye konuştu. Durdu Işık, “Fırat Görgel başkanımız şehrimizde bir ilki gerçekleştirerek emeklilere böyle bir destek sağlıyor. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. SeydihanDoğrugörür, “Fırat Başkanımızdan çok memnunuz, Allah razı olsun. Şimdi de emeklilere yeni bir destek daha sağlanıyor. Bu projenin emeklilere fayda sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Kadir Karaüzüm de, “Emekliyim. Büyükşehir Belediyesinin emeklilere yönelik yapmış olduğu bu desteği de çok olumlu şekilde karşılıyorum. Emeklilere bir nebze de olsa nefes olacak bir destek. Fırat Görgel başkanımıza teşekkür ediyoruz” cümlelerini kaydetti.