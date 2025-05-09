Şehir merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağışın ardından Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, Dr. Sait Bulvarı ve Bediüzzaman Bulvarı’nda, yağış sonrası meydana gelen tahribatın giderilmesi için yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Şiddetli yağışla birlikte inşaat sahalarından yollara sürüklenen moloz, taş, çamur ve diğer atıklar, mazgalları tıkayarak trafik akışını ve yaya güvenliğini olumsuz etkiledi. Çevre Koruma ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler, olumsuzlukların daha fazla büyümesini engellemek amacıyla onlarca araç ve personel desteğiyle bölgede yoğun bir temizlik yaptı.

Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonucunda arterler kısa sürede çamur, taş ve atıklardan arındırıldı. Temizlik faaliyetleriyle birlikte hem trafik güvenliği yeniden sağlandı hem de çevre kirliliğinin önüne geçildi.