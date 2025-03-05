Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her bölgesinde huzur ve istikrarı sağlamak amacıyla terör örgütlerine yönelik operasyonların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Mersin, Ordu, Osmaniye, Şanlıurfa ve Yozgat illerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yakalanan şüphelilerin DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, örgüte yardım ve finans sağladıkları, ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgütün propagandasını yaptıkları tespit edildi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Bakan Yerlikaya, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren Jandarma'yı tebrik etti.