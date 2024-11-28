Bugün saat 10.12'de Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından meydana gelen depreme ilişkin gerçekleştirilen açıklamada, depremin derinliğinin 7.1 km olduğu kaydedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken yapılan açıklamada depremin derinliği 5.4 km olarak kaydedildi.