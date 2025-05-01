TOKİ tarafından inşa edilen projede, 1.213 konut, 1.318 iş yeri ve 464 ofis tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Geriye kalan yaklaşık 3 bin konutun inşaatı ise devam ediyor.

Modern yaşam alanları, dayanıklı yapıları ve peyzaj çalışmalarıyla depremzedelere güvenli konutlar sunmayı hedefliyor. Mahalle, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinin kesiştiği Azerbaycan Bulvarı’ndan ismini alıyor.

Deprem sonrası Kahramanmaraş'ta başlatılan yerinde dönüşüm projesine 49 bin 106 kişi başvuruda bulundu. Bunlardan 10 bin 351’inin ruhsatı onaylandı ve çalışmalar başladı. Şehir genelinde, kırsal alanlarda 4.016 ve kent merkezlerinde 6.335 olmak üzere toplam 10 bin 351 bağımsız birime ruhsat verildi. Şu ana kadar, yaklaşık 4 bin 800 konut tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi.

Ayrıca, şehir genelinde 41 farklı noktada büyük inşaat çalışmaları devam ediyor. Yerinde dönüşümde yaklaşık %60 seviyesine ulaşılmış durumda. Kapanması planlanan bu projelerle birlikte, vatandaşların yeni ve güvenli konutlara kavuşması hız kazanıyor.