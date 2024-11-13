"Tarıma Dayalı Ekonomik Gelir Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi Projesi" kapsamındaki çalışmalar neticesinde, çiftçiler %30 katkı sağlayarak kivi bahçeleri tesis ettiler.

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Onikişubat ilçesi Kalekaya mahallesinde, beş yıl önce Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne kivi üretimi için başvuran çiftçiler, devletin sağladığı kredi, fide ve gübre desteğiyle dikimlerine başladı. 1000 dönümlük arazide gerçekleştirilen bu proje ilk kez Kahramanmaraş’ta kivi üretimini mümkün kıldı.

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Dikimden sonra ilk ürünlerini almaya başlayan çiftçiler, kivi rekoltesinin beklenenin üzerinde artış göstermesiyle sevindi. Deneme amaçlı başlayan proje, bölgenin toprak, hava ve su koşullarının elverişli olması sayesinde başarılı bir sonuç aldı. Yaklaşık bir ay içinde hasadı yapılacak kivi üretiminden toplamda 5 bin ton rekolte bekleniyor.

Editör: MUTTALİP AKKUŞ