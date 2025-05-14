Yapılan çalışmalar sonucu, Egemenlik Mahallesi 8. Sokak üzerinde drift yaptığı belirlenen BMW marka araç tespit edilerek sürücüsü M.T.T. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, herhangi bir zorunluluk olmaksızın, dönüş kuralları dışına çıkarak aracın el freni çekilerek veya başka yöntemlerle ani yön değiştirilmesi veya kendi etrafında dönmesi (drift) yasaktır. Bu kapsamda, sürücüye 46.392 TL idari para cezası kesildi, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.