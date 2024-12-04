Ekipler, bu yazıların yerine, milli değerlerimizin en yücesi olan Türk Bayrağı’mızın resmini duvarlara işleyerek, mahallelere estetik bir dokunuş kazandırdı.

Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, yapılan çalışmanın hem çevre düzenlemesi hem de toplumsal değerlerin korunması açısından önemine dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu:“Mahallelerimizdeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmanın yanı sıra, çocuklarımıza milli değerlerimizi ve bayrağımıza olan sevgimizi aşılamak istiyoruz. Türk Bayrağımızın yer aldığı bu görseller, hem mahallemize ayrı bir güzellik katacak hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza örnek teşkil edecektir.”



