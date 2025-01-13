Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini sağlamak için şehrin çeşitli noktalarında yaz kış demeden çevre düzenleme, peyzaj ve bitkilendirme uygulamalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu Alparslan Türkeş Bulvarı’nda, Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önündeki kavşak, kapsamlı bir peyzaj düzenlemesiyle yenileniyor. Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, kavşağın görsel cazibesini artırmayı ve bölgeye estetik bir dokunuş kazandırmayı amaçlıyor. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta farklı bitkilendirme uygulamaları, yeşil alan düzenlemeleri ve genel peyzaj iyileştirmeleri gerçekleştiriliyor.

Çalışmalar Kısa Sürede Tamamlanacak

Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanarak bölgenin modern bir görünüme kavuşturulması hedefleniyor. Peyzaj uygulamaları kapsamında çeşitli mevsimlik bitkilerin yanı sıra kent dokusuyla uyumlu çiçekler de toprakla buluşturuluyor. Bu düzenlemelerle sadece kavşağın estetik görünümü değil, aynı zamanda çevrenin doğal dokusunun korunması ve geliştirilmesi de sağlanacak. Alparslan Türkeş Bulvarı’nın önemli kavşaklarından biri olan bu noktada yürütülen peyzaj çalışmaları, hem çevrede yaşayan vatandaşlar hem de bu güzergâhı kullanan sürücüler için daha keyifli bir ortam oluşturmayı hedefliyor.