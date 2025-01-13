Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sanat ve müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesinin Meslek Edindirme Kursları’nda kursiyerler tarafından üretilen el emeği göz nuru eserler, 16 Ocak Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek sergide sanatseverlerle buluşacak.

Saat 18.30’da kapılarını açacak olan sergi, kursiyerlerin yıl boyunca titizlikle hazırladığı birbirinden değerli ürünleri tanıma ve inceleme fırsatı sunacak. Ahşap işçiliğinden dikiş-nakış çalışmalarına, seramikten resimlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan eserler, hem yerel sanat anlayışını yansıtacak hem de kursiyerlerin emeklerini taçlandıracak.

Türk Sanat Müziği Korosundan Müzik Ziyafeti

Sanatseverlerin hayranlıkla izleyeceği serginin ardından, Türk Sanat Müziği’nin eşsiz tınıları sahneyi dolduracak. Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği korosu, en sevilen eserleri seslendirerek kulakların pasını silecek. Zengin repertuarı ve etkileyici performanslarıyla bilinen koro, katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti sunmayı hedefliyor. 16 Ocak Perşembe günü Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sergi ve müzik ziyafetine tüm vatandaşlar davet edildi.