Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin zengin kültürel mirasını yaşatmak ve geleceğe taşımak amacıyla kültür sanat çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesinin önemli projelerinden biri olan Kültür Yayınları serisi çerçevesinde çıkarılan Berdücesi, Evelahir ve Yitiksöz dergilerinin yeni sayıları okurların beğenisine sunuldu. Şehrin kültürsanat dergisi Evelahir, yeni sayısında şehrin tarihi ve kültürel mekânlarının izini sürüyor. Kahramanmaraş’ın turizm potansiyelini vurgulayan yazılar, gastronomi alanındaki özgün tatların tanıtımı ve şehirde düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin detayları derginin ana eksenini oluşturuyor. Her yaştan okura hitap eden Evelahir, şehirle ilgili farklı bakışaçıları sunuyor.

Berdücesi: Mevsimlik Bir Kültür ve Sanat Yolculuğu

Mevsimlik olarak yayımlanan Berdücesi, kış sayısıyla okurlarını selamladı. Kültür, edebiyat ve sanatı bir araya getiren dergi, birbirinden değerli yazarların kaleminden çıkan öyküler, denemeler ve şiirlerle zenginleşmiş bir içerik sunuyor. Berdücesi, hem amatör hem de profesyonel yazarların buluştuğu bir platform olarak dikkat çekiyor.

Yitiksöz: Edebiyat ve Düşüncenin Buluşma Noktası

Edebiyat ve düşünce dergisi Yitiksöz’ün yeni sayısı, yine çarpıcı ve ilham verici içeriğiyle okurlarına ulaşıyor. Düşünce yazıları, edebi çalışmalar ve derin analizlerin yer aldığı dergi, edebiyat tutkunları ve entelektüeller için vazgeçilmez bir kaynak olma niteliği taşıyor.

Dergilere Erişim

Büyükşehir Belediyesinin bu özenle hazırlanan yayınlarına sadece basılı olarak değil, dijital ortamda da ulaşılabiliyor. Berdücesi, Evelahir ve Yitiksöz dergilerinin hem yeni hem de geçmiş sayılarını, https://kahramanmaras.bel.tr/e-dergi ve https://www.marastaedebiyat.comadreslerinden e-dergi formatında okumak mümkün.