Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Karacasu Mahallesinde faaliyet gösteren bir  fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen kadına yumruk atmıştı tutuklandı Kahramanmaraş'ta kaldırımda yürüyen kadına yumruk atmıştı tutuklandı

Fabrika görevlilerinin ihbarıyla bölgeye sevk edilen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla yangını diğer bölümlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangının çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.  