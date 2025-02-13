Edinilen bilgiye göre; Pazarcık ilçesine bağlı Eğrice mahallesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. N.İ. (18) idaresindeki 27 AY 891 plakalı otomobilin, karşı yönden gelen Y.Ç. (65) kullandığı 27 V 4492 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada; A.A. (10), Z.A. (6), C.A. (16), E.A. (33), M.E.D. (17), N.İ. (18), Y.Ç. (65), A.H. (17), A.A. (17), T.A. (17) yaralandı.

Yaralılar arasında Y.Ç. (65), A.H. (17), C.A. (16), N.İ. (18) hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.