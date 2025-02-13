Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda kadınlara yönelik kültürel ve sanatsal faaliyetlerini artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Gülsüm Hanım Gümüşer Sosyal Tesisleri’nde geleneksel el nakışları ve ahşap boyama kursları düzenlenecek. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilecek eğitimlerle kadınlar, hem el becerilerini geliştirme hem de sosyalleşme fırsatı yakalayacak.

Ücretsiz Kurslara Çevrimiçi Başvuru

Büyükşehir Belediyesi tarafından tamamen ücretsiz olarak düzenlenecek kurslara katılmak isteyen kadınlar, başvurularını https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/02/13/kadinlara-yonelik-geleneksel-el-nakislari-ve-ahsap-boyama-kursuinternet adresinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebilecek. Kurslara başvurular, 18 Şubat Salı gününe kadar devam edecek. Kurslar, katılımcılara sadece yeni beceriler kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda kadınların bir araya gelerek sosyalleşebileceği ve deneyim paylaşımında bulunabileceği bir ortam sunacak.