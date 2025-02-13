Başkan Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, 39 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı Olağan Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirildi. İlçe belediye başkanları ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, şehrin geleceğine yönelik önemli kararlar masaya yatırıldı. Meclis toplantısında toplam 39 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda en önemli konulardan biri, Büyükşehir Belediyesi araç filosunun genişletilmesine yönelik karar oldu.

Şehir genelinde gerçekleştirilecek alt ve üstyapı projelerinde verimliliği artırmak amacıyla belediye bünyesine 5 adet yeni iş makinesi kazandırılması oy birliğiyle kabul edildi. Bu araçların özellikle yol yapım ve bakım çalışmaları, su ve kanalizasyon hizmetleri ile diğer belediye hizmetlerinde aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

“Daha Yaşanabilir, Modern ve Güçlü Kahramanmaraş”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, toplantıya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde alınan kararların Kahramanmaraş’ın için hayırlara vesile olmasını diledi. Görgel, “Şubat ayı meclis toplantımızı, şehrimizin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak verimli bir şekilde tamamladık. Meclis üyelerimizin ortak iradesiyle, Kahramanmaraş’ın gelişimi için önemli kararlar aldık. Bizler, Kahramanmaraş’ı daha yaşanabilir, modern ve güçlü bir şehir haline getirme noktasında kararlıyız. Katkı sunan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum” dedi.