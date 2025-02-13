Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kadın girişimcileri desteklemeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekliyor. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu ve Piazza AVM iş birliğiyle düzenlenen “Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali”, 15 ve 16 Şubat tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Kadın girişimcilerin el emeği ürünlerini sergileyip satış yapabileceği festival, PiazzaAVM’nin zemin katında gerçekleşecek. Organizasyon, hem kadın üreticileri desteklemeyi hem de vatandaşlara özgün ve el yapımı ürünlere ulaşma fırsatı sunmayı amaçlıyor.

Yerel Ekonomi ve Toplumsal Dayanışmaya Katkı

İki gün sürecek festivalde Kahramanmaraşlı girişimci kadınlar; takıdan tekstile, geleneksel el sanatlarından dekoratif objelere kadar birçok farklı ürünü ziyaretçilerin beğenisine sunacak. Bu anlamlı etkinlik, kadın emeğinin değerine dikkat çekerken, aynı zamanda yerel üreticilere ekonomik katkı sağlamayı hedefliyor.El emeği ürünlerin samimi bir atmosferde sergileneceği Geleneksel 2. Kadın Emeği Alışveriş Festivali, alışverişin ötesinde toplumsal dayanışmayı ve kadın istihdamını destekleyen bir platform olarak da dikkat çekiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, festivalin kadın girişimciler için önemli bir fırsat olduğu vurgulanarak, tüm vatandaşlar bu özel organizasyona davet edildi.