Dün, Afşin ilçesi Alparslan Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde meydana gelen kazada, 19 yaşındaki İ.P. yönetimindeki 46 AKD 883 plakalı otomobil ile Durdu Güven'in kullandığı 46 D 2943 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Feci kazanın ardından, otomobil sürücüsü Durdu Güven, oğlu Mehmet Güven ve yeğeni Buket Candemir olay yerinde hayatını kaybetti. İki araç arasında sıkışan ve ağır yaralanan anne Senem Güven ile diğer araçta bulunan iki kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ancak, hastanede tedavisi süren Senem Güven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından, hayatını kaybeden Güven ailesinin cenazesinin yarın defnedilmesi bekleniyor.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.