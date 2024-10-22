Kutlama, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi yanındaki Millet Parkı'nda gerçekleştirildi.

Burada toplanan STK mensupları, Gülen’in ölümünü sevinçle karşılayarak, terörist başının kesinlikle Türkiye’ye getirilmemesi ve vatansız olarak gömülmesi gerektiğini vurguladılar.

STK’lar adına konuşan Selahattin Saygıner, davul ve zurnanın yalnızca düğünlerde çalınmadığını ifade ederek, tarihteki benzer olaylara dikkat çekti. Saygıner, "Abdal Halil Ağa 1919’da o dönemin belki de FETÖ'sü olan Hırlakyan’ın Ermenilerin arkasına sığınarak vatanı satmak istediği günleri anımsattı ve 'Davulumun kasnağını altınla doldursanız yine çalmam, bu bir din bahsidir' dedi” şeklinde konuştu.