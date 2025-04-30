Bakan Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin; örgütün güncel ve finans yapılanması, öğrenci yapılanması, emniyet ve askeri mahrem yapılanmalarında faaliyet gösterdiği, sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptığı, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt içinde irtibat kurduğu, sınavlarda avantaj sağlamak amacıyla kodlama yaptığı ve kripto haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olmak gibi suçlamalarla arandığını söyledi.

Ayrıca, operasyonlar sırasında FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde isimleri geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan kişilerin de yakalandığını bildirdi.

Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ile İstihbarat Başkanlığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından gerçekleştirildi.

Operasyonların gerçekleştiği iller arasında Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gaziantep, Hatay, Isparta, İzmir, Kars, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak bulunuyor.

Operasyonlar kapsamında ruhsatsız tabanca ve tüfekler, çok miktarda döviz, Türk Lirası, doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonları koordine eden valilere, Cumhuriyet Başsavcılarına ve görevli polis memurlarına teşekkür ederek, milletin birlik ve beraberliği, devletin bütünlüğü, vatandaşların huzuru ve refahına kastedenlere karşı mücadelelerin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.