24 Kasım Pazar günü şehir merkezinde etkili olan ve saatte 95 kilometre hıza ulaşan fırtına, bölgede büyük hasara yol açtı.

Şiddetli rüzgâr nedeniyle devrilen ağaçlar, kaldırımlarda ve refüjlerde tahribata neden olurken, bazı alanlardaki çitler de hasar gördü. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, fırtınanın ardından oluşan zararı gidermek ve şehirdeki yaşamı normale döndürmek için yoğun bir çalışma başlattı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, fırtınada devrilen ağaçların kaldırımlarda ve refüjlerde yarattığı tahribatı gidermek için sahada titizlikle çalışıyor. Devrilen ağaçlar kaldırılırken, hasar gören alanlarda zemin düzenlemesi yapılarak güvenlik önlemleri alınıyor. Ayrıca, fırtına nedeniyle deforme olan çitler yenileniyor ve bakım çalışmalarıyla tekrar kullanıma uygun hale getiriliyor.

Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları Devrede

Fırtınanın etkilerini silmenin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent estetiğini yeniden kazandırmak için de adımlar atıyor. Orta refüjlerde toprak tesviyesi yapılırken, peyzaj ve bitkilendirme çalışmalarıyla yeşil alanlar yenileniyor. Çevre düzenleme faaliyetleri kapsamında, refüjler ve diğer yeşil alanlar, vatandaşların beğenisini kazanacak şekilde yeniden düzenleniyor.

Halkın Güvenliği Öncelikli

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak bölgedeki tüm hasarın giderilmesinin hedeflendiği belirtildi. Ekiplerin, vatandaşların güvenliği ve konforu için gece gündüz demeden çalıştığı vurgulandı.