Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, çiftçileri budama telaşı sardı. 25 bin dekarlık alanda hummalı bir çalışma yürüten çiftçiler, kar ve buzlanma başlamadan fıstık ağaçlarının bakımına yoğunlaştı.

Fıstık fiyatlarının geri planda kalması ve rekolte ile üretim düşüklüğü yaşanmasına rağmen, çiftçiler seneye daha iyi verim alabilmek için ağaçlarının budamasını gerçekleştiriyor. Her yıl belli dönemlerde tekrarlanan bu işlem, kasım ayının ilk haftasıyla birlikte yaygın bir şekilde başlatıldı. Çiftçiler, düz ovalarda ve sarp vadilerde budama ve bakım çalışmalarına hız verdi.

Budama sırasında, kurumuş ve yaşlı dallar kesilirken, ağaçların sağlıklı kalması için sakız akıntısının ve yaralanmaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Üreticiler, kendi arazilerinde meyve bakımını kendileri yaparak, ağaçların ömrünü uzatmaya çalışıyor.

Ancak çiftçiler, bu yıl fıstık rekoltesinde bekledikleri kazancı elde edemediklerini, aracı ve tüccarların daha fazla kazandığını ifade ederek, devlet desteklerinin artırılmasını istediler.

Budama işlemi, ağaçların verimliliğini artırmak ve ömürlerini uzatmak için büyük önem taşıyor. Pazarcık ve Türkoğlu ilçelerinde faaliyet gösteren çiftçiler, kasım ayının budama işlemleri için en verimli dönem olduğunu belirtiyor.