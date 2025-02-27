Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan ayı öncesinde şehir genelinde denetimlerini artırdı. Halk sağlığını koruma ve tüketici haklarını gözetme amacıyla gerçekleştirilen denetimler kapsamında fırın, kasap ve marketler titizlikle inceleniyor.

Şehrin farklı noktalarında yürütülen kontrollerde Kahramanmaraş Ticaret İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri de yer alıyor. Ortak yapılan denetimlerde işletmelerin hijyen kurallarına uygunluğu, iş yeri açma ruhsatları, fiyat listelerinin belirlenen standartlara uygun şekilde düzenlenip düzenlenmediği gibi birçok kriter göz önünde bulunduruluyor. Ayrıca raf ömrü dolmuş veya son kullanma tarihi yaklaşmış ürünler de detaylı bir şekilde inceleniyor.

Denetimler Ramazan Ayında da Sürecek

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, denetimlerin Ramazan ayı boyunca da sıkı bir şekilde devam edeceği vurgulandı. Özellikle unlu mamuller, et ve süt ürünleri gibi yoğun tüketilen gıda maddeleri konusunda daha hassas kontrollerin gerçekleştirileceği bildirildi.